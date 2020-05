Fiabe di Sardegna, giovedì 28 arrivano le “Storie di diavoli”

SASSARI. Da giovedì 28 sarà in edicola (al prezzo di 7 euro più il costo del quotidiano) il settimo volume della collana “Fiabe di Sardegna”: “Storie di diavoli”.



“Fiabe di Sardegna” è pensata per le famiglie e per i lettori più giovani con l’obiettivo di avvicinarli al ricco patrimonio favolistico dell’isola. Un’operazione editoriale che si propone di far nascere o di far riscoprire l’interesse e l’amore per una cultura in cui la narrativa popolare, tramandata per lo più oralmente, è un’eredità di enorme importanza. La Sardegna è terra antica e misteriosa. Popoli e civiltà diverse vi hanno riversato, nel corso dei secoli, i loro immaginari, creando i presupposti per una ricca produzione di fiabe e leggende, tra fate, sirene, streghe, orchi, bestie dotate di poteri magici. E naturalmente gli esseri umani, con le loro avventure e disavventure.