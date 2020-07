Coppia di cicogne nidifica nel Monte Acuto: nati 4 pulli

SASSARI. Nidificazione di una coppia di cicogna bianca (Ciconia ciconia) nel nord della Sardegna, sul monte Acuto: nati nell'isola quattro pulli. Un evento eccezionale perché non sempre i tentativi negli ultimi trent'anni hanno avuto successo. I primi sono stati registrati sempre a monte Acuto nel 1991, 1993 e 1994. "Ma la prima nidificazione documentata in Sardegna risale al 2002 nella Nurra di Alghero - ricorda Carmelo Spada, delegato del Wwf Italia per l'Isola - rappresentò un'eccezione nell'eccezione. Si trattò infatti di una singola coppia che depositò 5 uova dalla cui schiusa emersero tre pulli che vennero allevati dai genitori con successo e si involarono per migrare nei quartieri africani di svernamento".

La cicogna è una specie migratrice che dopo aver trascorso l'inverno in Africa migra verso l'Europa per nidificare. Le rotte sono note: sorvola principalmente gli Stretti di Gibilterra e del Bosforo, solo un numero minimo attraversa i cieli della Sardegna. L'attuale nidificazione della coppia di cicogna bianca nel nord Sardegna è iniziata nel mese di aprile con la ricognizione del territorio per la scelta del sito in cui costruire il nido nel quale sono state deposte diverse uova a distanza di alcuni giorni.

I genitori le hanno covate per circa un mese prima che si schiudessero. Sono ben quattro i pulli nati, riforniti regolarmente di cibo e acqua. I piccoli sono cresciuti regolarmente. "Il fatto che la coppia sia riuscita ad allevare quattro esemplari è un dato epidemiologico importante perché - spiega Spada - dimostra lo stato di salute delle cicogne e l'abbondante disponibilità di cibo nel territorio prescelto per la nidificazione". Dopo il primo volo dal nido, le giovani cicogne continuano a frequentarlo, soprattutto la notte per dormire. Col passare dei giorni si allontaneranno sempre più e alla fine di agosto partiranno con gli adulti per il grande viaggio verso l'Africa.