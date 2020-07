Al regista Cesaraccio il primo premio di Visioni Sarde

CAGLIARI. Gianni Cesaraccio con «Valerio» si è aggiudicato il Primo Premio della settima edizione di «Visioni Sarde». La Giuria - presieduta da Elvira Serra e composta da Franca Farina, Alberto Masala, Bruno Mossa, Sergio Naitza, Antonello Zanda e Davide Zanza - ha motivato il riconoscimento con queste parole: «La macchina da presa si muove in equilibrio tra gli espedienti miserabili di Valerio - meschino, cinico e ladro - e sulle sue abissali vacuità, privo di ogni dubbio etico. Grande merito agli interpreti, con una nota particolare per Vanni Fois. Il regista ci conduce senza indecisione ad un finale privo di redenzione».

Il Premio Fasi è stato invece assegnato a Angelica Demurtas, giovane regista di «Fragmenta», con la seguente motivazione: «In pochi minuti cattura in pieno la forza dei materiali di archivio e ne restituisce l'essenza con la grazia e l'eleganza di parole semplici, mai banali. Fragmenta è un bel viaggio attraverso le immagini e la narrazione del passaggio generazionale di una storia che potrebbe essere la nostra. Il tema universale fa si che ognuno di noi possa riconoscersi in almeno un frammento». Il Premio Visioni Sarde della Giuria Giovani è invece andato a «Lasciami andare» di Roberto Carta. La Giuria Giovani ha, inoltre, attribuito il Premio dell'Associazione «Visioni da Ichnussa» per il Miglior Attore a Vanni Fois, interprete di «Valerio» e «Dakota Dynamite».

A Visioni Sarde hanno partecipato: Bonifacio Angius con «Destino», Valerio Burli con «Dakota dynamite», Roberto Carta con «Lasciami andare», Gianni Cesaraccio con «Valerio», Angelica Demurtas con «Fragmenta», Alberta Raccis con «Fogu», Simone Paderi con «L'abbraccio» ed Enrico Pau con «Gabriel».