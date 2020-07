Beethoven protagonista nel concerto all'Abi d'oru

PORTO ROTONDO. Prosegue questa sera, domenica 26 luglio alle 22, Bee Classic, la rassegna organizzata dall’Associazione Ellipsis di Sassari in collaborazione con l’Hotel Abi d’Oru di Porto Rotondo, col contributo e il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna. Dopo il concerto inaugurale proposto dal giovane oboista prodigio Carlo Cesaraccio, accompagnato dal virtuoso del pianoforte Mauro Masala, la terrazza del resort a cinque stelle,ospiterà il violista Dimitri Mattu e la pianista Angela Oliviero,due straordinari musicisti di fama internazionale, con un programma interamente dedicato a Ludwig van Beethoven, nel 250° anniversario dalla sua nascita.

Del genio di Bonn il duo interpreterà il Notturno in re maggiore op.42, le Variazioni sul Flauto Magico di Mozart e la ben nota Sonata op.24 “La Primavera”nell’inedita versione per viola e pianoforte. Il duo Mattu Oliviero nasce artisticamente nel 2007. Il violista Dimitri Mattu si è formato sotto la guida del violista del leggendario “Quartetto Italiano” Piero Farulli e la pianista, alla scuola Napoletana di Vincenzo Vitale e di Aldo Ciccolini. Il repertorio del duo spazia dai classici ai compositori contemporanei, alcuni dei quali hanno dedicato loro suggestive pagine di nuova musica per viola e pianoforte. Molti sono i concerti che li vedono protagonisti. Oltre che nelle principali città italiane, vengono regolarmente invitati a suonare e a tenere delle masterclass nelle più importanti città dell'Ungheria, Scozia, Inghilterra e Cina. La prenotazione dei posti per assistere al concerto potrà essere perfezionata chiamando direttamente l’hotel Abi D’Oru.