L'incredibile viaggio di Marika: alle Iene l'avventura in moto nell'isola della giovane tetraplegica

MILANO. Andrà in onda domani 21 ottobre il servizio “L’incredibile viaggio di Marika” di Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli a “Le Iene”, eccezionalmente di mercoledì, in prima serata su Italia 1. Alla conduzione dello show torna Alessia Marcuzzi in compagnia di Nicola Savino e la Gialappa’s Band. "Le Iene" documentano l'avventura di Marika, una ragazza di 22 anni affetta dalla nascita da tetraparesi spastica distonica, una grave disabilità, che le impedisce di avere una vita autonoma. Purtroppo infatti la ragazza ha bisogno di costanti cure e supporto da parte di familiari, per poter svolgere anche le più piccole attività quotidiane. La sua impossibilità nei movimenti, non le impedisce però di sognare e di andare lontano con la sua mente. Marika ha un sogno: salire su una moto per sentirsi libera. Con l'aiuto del programma di Italia 1 e del motociclista Simone Zignoli, Marika è pronta per realizzarlo. Dopo aver provato la moto costruita per le sue esigenze, si potrà seguire nel servizio l’intero incredibile viaggio della 22enne e dei suoi speciali accompagnatori, in Sardegna.