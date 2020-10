Meravigliosa Sardegna, le 27 foto più cliccate sul nostro account Instagram: settembre 2020

SASSARI. La magia e l'incanto della Sardegna attraverso le immagini che, giorno dopo giorno, rilanciamo sul nostro account Instagram @lanuovasardegna. In questa gallery, le 27 foto che hanno ottenuto più like nel mese di settembre del 2020 (in ordine decrescente). Grazie a tutti i bravissimi instagramer che usano il nostro hashtag #lanuovasardegna (a cura di Federico Spano)