Attacco alla giunta regionale: "Trasparenza degli atti, un diritto dei cittadini"

Roberto Deriu (Pd): "Dal 4 novembre per consultare le decisioni occorre una domanda formale via mail: inaccettabile"

CAGLIARI. L'opposizione all'attacco della Giunta sulla trasparenza degli atti amministrativi. In particolare, «quelli della Giunta devono essere consultabili immediatamente e con semplicità, senza necessità di alcun tipo di richiesta precedente - sostiene il consigliere regionale del Pd Roberto Deriu - la trasparenza è un diritto inalienabile per i cittadini».

Invece, continua Deriu, «dal 4 novembre l'esecutivo regionale ha avviato una nuova forma di consultazione per i propri atti: per poter visionare i documenti, sarà necessaria una formale domanda da parte dei cittadini, via mail, agli uffici competenti».

Questo, secondo il Dem, «è inaccettabile: abbiamo sinora svolto un'opposizione costruttiva e priva di preconcetti, ma non siamo disponibili a cedere di un millimetro sulle libertà e sui diritti». Accuse di trasparenza limitata erano state mosse nei giorni scorsi, e per lo stesso motivo, dal capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, che aveva anche annunciato un'interrogazione e una segnalazione alle autorità competenti in materia di anticorruzione.