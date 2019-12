La tredicesima dei sardi è la più leggera d'Italia

SASSARI La gratifica di fine anno, meglio nota come tredicesima, è meno dolce per i lavoratori sardi. Lo dice il report realizzato dall'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro per il 2019, sulla base di dati Inps, e che, sottolineano i professionisti, "mette in evidenza gap territoriali e di genere dell'economia italiana”. Nel caso dei sardi, la tredicesima ha un importo medio di 746 euro, esattamente come per i siciliani. Una cifra distante dalla media nazionale di 956 euro: -28%, pari a 210 euro in meno in busta paga.

