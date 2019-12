Sardegna, la Regione proroga il Piano casa per altri 6 mesi

CAGLIARI. Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato all'unanimità la proroga del Piano casa esistente per sei mesi. Prossima scadenza il 30 giugno 2020. Si tratta della seconda proroga da quando la Regione è governata dal centrodestra. Il testo di tre articoli è entrato in Aula sotto forma di proposta di legge firmata da tutti i capigruppo dell'Assemblea con la procedura d'urgenza, quindi senza passare per la commissione e con il benestare dell'opposizione, proprio per non creare una situazione di vuoto legislativo.

Durante la discussione, tuttavia, non sono mancate le polemiche e le critiche della minoranza. La Giunta, infatti, aveva annunciato un suo disegno di legge di modifica del piano casa, che però non è stato ancora presentato. Da qui la necessità della proroga urgente. Giuseppe Meloni (Pd) ha ricordato «i proclami della maggioranza sull'urbanistica, ma mi chiedo cosa volete fare. Sono pronto a scommettere che anche il 30 giugno farete una proroga di una legge, quella esistente, fatta dal centrosinistra». Frecciate alla Giunta sono arrivate anche dalla stessa maggioranza che la sostiene. Il capogruppo della Lega Dario Giagoni ha chiesto all'assessore Quirico Sanna di stringere i tempi, Franco Mula (Psd'Az) ha invitato a "un'accelerata, non possiamo continuare in questo modo".

Il responsabile dell'Urbanistica Sanna ha assicurato che il nuovo piano casa sarà approvato dalla Giunta entro gennaio. Precedentemente l'Aula ha dato il via libera alla legge che prevede la possibilità per i gruppi consiliari di avvalersi della collaborazione di personale esterno al sistema Regione. I consiglieri del gruppo Riformatori sardi si sono astenuti. "La nostra astensione - ha detto il capogruppo Michele Cossa - non vuole creare difficoltà alla maggioranza, ma crediamo che questo provvedimento debba essere ampiamente condiviso e il tema vada affrontato complessivamente". (ANSA).