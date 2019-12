Blitz anti 'ndrangheta, in cella Mario Burlò: sponsor dello sport sardo

SASSARI. Tocca anche la Sardegna la bufera giudiziaria che ha travolto la Regione Piemonte. Insieme all’assessore Roberto Rosso, ex berlusconiano oggi alla corte di Fratelli d’Italia, è finito in carcere anche l’imprenditore torinese Mario Burlò, che con la sua Oj Solution sponsorizza diverse società sportive tra cui la Torres calcio e la Reale Mutua Torino, (l’ex Auxilium fallita nei mesi scorsi e poi rilevata da Stefano Sardara, presidente della Dinamo), nonché la Handball Nuoro, squadra di pallamano barbaricina. La sponsorizzazione dell’ex Auxilium era iniziata prima del fallimento. All’imprenditore, che è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, sono stati sequestrati anche una decina di appartamenti al Geovillage di Olbia e un’attività commerciale.

