Meteo Sardegna: il vortice polare non sfonda, restano le temperature primaverili

CAGLIARI. Il clima mite dell'inverno 2019-2020 continuerà a far sentire i suoi effetti anche la settimana prossima. In particolare nel Mediterraneo centrale e in Sardegna dove «avremo solo deboli infiltrazioni di aria fresca con transito di nubi e qualche debole pioggia, con temperature in lieve aumento su entrambi i valori e massime probabili ad inizio settimana intorno ai 16/18 gradi».

Lo dice il meteorologo Alessandro Gallo, esperto di Meteonetwork Sardegna, in merito alle anomalie dei cambiamenti climatici che hanno fatto registrare quest'inverno +3 gradi rispetto alla media trentennale. «Per la prossima settimana i modelli matematici ci segnalano un vortice polare sul nord atlantico con forti venti a 9000 metri ed un minimo a nord ovest coste inglesi effettivamente molto basso - aggiunge - Ciò non dovrebbe riuscire a sfondare sul Mediterraneo, dove tende a rinforzare il sistema anticiclonico».(Ansa).