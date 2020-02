Regione, nella manovra un bonus di 600-800 euro per i nati nelle zone interne

CAGLIARI. Da 600 a 800 euro a tutti i nati dal 2020 in poi nei 275 Comuni della Sardegna con meno di tremila abitanti della Sardegna. Il bonus sarà valido per cinque anni e rappresenta una delle misure che caratterizzano la manovra Finanziaria 2020 che sarà approvata entro il 31 marzo prossimo. Una manovra particolarmente attenta al fenomeno dello spopolamento, perché a copertura dell'incentivo stanzierà 11 milioni per il 2020, 30 per il 2021 e 49 per il 2022.

È quanto emerge dall'incontro tra l'assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino con i sindacati e le parti datoriali ai quali è stata illustrata una parte delle voci di spesa presenti nel maxi emendamento che la Giunta presenterà in terza commissione. Il disegno di legge già domani, venerdì 14, potrà essere trasmesso al parlamentino. Ma la sessione di bilancio dovrebbe scattare dopo la discussione in Aula, martedì 18, della mozione del Pd su Air Italy.

