Air Italy, il Governo cerca una via d'uscita

La ministra De Micheli firma un decreto per attivare la cassa integrazione

ROMA. I dipendenti della compagnia aerea, sui quali incombe il licenziamento, potrebbero almeno contare sugli ammortizzatori sociali dai quali sarebbero invece esclusi con la liquidazione della società in bonis . «Il governo si è impegnato a prevedere una misura di sostegno al reddito dei lavoratori di Air Italy derivante dall'articolo 44 del decreto Genova che avrà bisogno di un passaggio parlamentare con un decreto», ha detto la ministra a conclusione dell’incontro con i presidenti delle Regioni Sardegna e Lombardia, Christian Solinas e Attilio Fontana, e con i rappresentanti di tutte le sigle sindacali.

