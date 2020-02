Crescono in Sardegna le imprese digitali: sono 3000

CAGLIARI. Sono 2.852 le imprese digitali in Sardegna: sono cresciute dell'1,9% rispetto all'anno precedente e del 4,7% rispetto all'inizio del 2017. L'artigianato, con le sue 440 attività, ha registrato una pesante contrazione sia nel triennio 2017-2019 (-8,9%), sia nell'ultimo anno (-2.7%). La dinamica delle imprese digitali, è stata rilevata dall'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, su fonte UnionCamere e Infocamere, che ha comparato la nati-mortalità delle imprese digitali tra il 2018 e il 2019. E con la digitalizzazione sempre più diffusa crescono anche i rischi per la sicurezza e la privacy come dimostra la crescita mondiale del Cybercrime.

Nel 2019, in Sardegna, le imprese che offrono strumenti e servizi per combattere questa nuova minaccia sono 77, cresciute di 58 unità rispetto al 2017, impiegando direttamente 236 addetti. Sulla sicurezza informatica, le imprese sarde specializzate hanno prodotto un controvalore di 5,5milioni di euro. A livello provinciale, ben 1.569 realtà, cresciute dello 0,8% nell'ultimo anno, operano nella vecchia provincia di Cagliari, di cui 191 artigiane. A Sassari sono 850 (185 artigiane), cresciute del 4,2% negli ultimi 12 mesi. Segue Nuoro con 266 attività (48 artigiane) con incremento dell'1,1% rispetto al 2018. Chiude Oristano con 167 (solo 16 le artigiane) e un incremento del 3,1%, condizione data ancora dalla non funzionalità dell'Albo Artigiani della provincia.

«Questi dati hanno una doppia »faccia« - commenta Antonio Matzutzi, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - quelli positivi delle 2.800 realtà che crescono e quelli, purtroppo negativi, delle imprese artigiane che arretrano, segnale di come queste abbiano necessità di un forte sostegno. In ogni caso, tanti imprenditori 4.0 hanno saputo cogliere e sviluppare le opportunità dell'innovazione. La progressiva digitalizzazione dell'economia italiana e sarda rafforzata dagli investimenti e incentivi sull'Impresa 4.0 - sottolinea- ha creato numerose opportunità di crescita per un settore, come quelle delle imprese digitali, che per tanto tempo non era riuscito a emergere.(ANSA).