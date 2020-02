Online sul sito del Mit il decreto che proroga la continuità aerea

ROMA. Non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, è online da oggi sul sito del ministero dei Trasporti il decreto di proroga della continuità territoriale aerea da e per la Sardegna in scadenza il 16 aprile. Il provvedimento che porta la firma della ministra Paola De Micheli prevede che dal 17 aprile cesseranno gli effetti delle ultime due proroghe, attuate sempre con decreto: una dell'8 agosto 2018, la seconda dell'11 aprile 2019.

Ma soprattutto stabilisce che dal 17 aprile prossimo il sistema di voli agevolati valido dal 2013 produrrà i suoi effetti anche per i servizi aerei di linea sulle rotte che collegano Olbia con Roma Fiumicino e Milano Linate. Ora la palla passa alla Regione che, dopo la messa in liquidazione di Air Italy, dovrà indire una manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio su Olbia.