Sull'elisoccorso con l'ossigenazione extracorporea, primo caso in Sardegna

SASSARI. Per la prima volta in Sardegna è stato effettuato un trasporto in elicottero di un paziente con in corso una procedura ExtraCorporeal Membrane Oxygenation (Ossigenazione Extracorporea a Membrana utilizzata in ambito di rianimazione per trattare pazienti con insufficienza cardiaca e/o respiratoria acuta grave). Il paziente si trovava ricoverato nel reparto di Ranimazione all'ospedale San Francesco di Nuoro per polmonite bilaterale da influenza h1n1: gli è stato anche fatto il tampone per il coronavirus ed è risultato negativo. Questa mattina é stato sottoposto a consulenza per il trattamento al centro di riferimento ECMO dell'Aou di Sassari, con l'attivazione dell'equipe ECMO, composta da un anestesista, da un cardiochirurgo e da un perfusionista. Dopo il trasporto con l'elisoccorso, il paziente si trova ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione delle Cliniche universitarie dell'Aou di Sassari. (ANSA).