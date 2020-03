Coronavirus, atenei sardi: uffici aperti ma niente lezioni frontali

CAGLIARI. Le due università sarde di Cagliari e Sassari si adeguano da oggi 5 marzo al nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri sull'emergenza coronavirus. L'Ateneo cagliaritano, sul proprio sito internet, fa sapere che dal «5 marzo 2020 è sospesa tutta l'attività didattica frontale» ma che «resta comunque aperto ed il resto delle attività prosegue secondo i calendari già fissati».

«Prima di tutto viene la salvaguardia della salute e della carriera dei nostri studenti: l'Ateneo è impegnato costantemente a tutti i livelli su entrambi i fronti - si legge ancora - In queste ore ogni studente di UniCa viene raggiunto via mail con un messaggio che precisa lo svolgersi delle attività previste, eventualmente con specifico riferimento al corso di laurea in cui è iscritto».

Anche l'Università di Sassari ha sospeso le attività didattiche lasciando aperti gli uffici. «Per il personale tecnico-amministrativo - spiega l'Ateneo - è prevista la possibilità di attivare modalità di lavoro agile».(Ansa).