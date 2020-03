Coronavirus, chiuse l'intera Lombardia e altre 11 province: si entra o esce solo per gravi motivi

ROMA. Per «contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus» il governo dispone di «evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita» nella Regione Lombardia e in 11 province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Marche dall'8 marzo al 3 aprile.

Lo prevede la bozza del decreto atteso ad ore, bozza suscettibile di modifiche da parte di Palazzo Chigi. Riguarda l'intera regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Viene fatta eccezione per «indifferibili esigente lavorative o emergenze».