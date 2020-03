Coronavirus in Sardegna, 40 milioni per l'emergenza

CAGLIARI. Sciolti anche gli ultimi nodi sull'ingresso nel Consiglio regionale sardo della legge Finanziaria 2020. I capigruppo hanno raggiunto l'accordo per consentire l'approdo con la procedura d'urgenza. Sarà presentato un emendamento alla manovra da 9,4 miliardi, contenente misure per far fronte all'emergenza coronavirus per un ammontare di 40 milioni di euro che si aggiungono ai 25 milioni per le piccole e micro imprese turistiche e ai 3,4 per la macchina della protezione civile già stanziati. In Aula i consiglieri sono seduti rispettando la distanza di almeno un metro. Qualcuno indossa anche la mascherina. (ANSA)