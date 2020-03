Coronavirus, stop ai passeggeri su navi e aerei da e per la Sardegna

CAGLIARI. Rispondendo ad una richiesta del presidente della Regione Sardegna per l'emergenza coronavirus, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato un decreto con il quale vengono sospesi i collegamenti e i trasporti ordinari delle persone da e per la Sardegna.

In questo link è possibile scaricare il decreto

Si vola solo tra Roma Fiumicino e Cagliari, mentre sulle navi potranno viaggiare solo le merci. Il trasporto delle persone su traghetti e velivoli può avvenire soltanto su autorizzazione della Regione e per dimostrate e improrogabili esigenze.

La Sardegna è attualmente l'unica regione che viene messa in completa quarantena. Nell'Isola si è arrivati a 50 casi ma nessun cluster, tutti i contagi sono stai importati: in alcuni casi da sardi che erano stati nella Penisola per lavoro o da contatti con cittadini provenienti extra territorio. Anche per questo motivo il governatore Solinas aveva più volte sollecitato il governo a prendere misure drastiche per la Sardegna che oggi è la prima parte dell'Italia ad essere praticamente isolata. (ANSA)