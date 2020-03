Coronavirus, l'idea della Regione: test a tappeto negli ospedali sardi

CAGLIARI. Testare il più possibile, a partire dal personale di tutti gli ospedali dove il coronavirus ha dimostrato di trovare terreno più fertile per la sua diffusione. Un approccio che si avvicina al modello cinese. È il piano che intendere mettere in campo la Giunta della Sardegna guidata da Christian Solinas per contrastare l'emergenza sanitaria.

Lo conferma l'assessore della Sanità Mario Nieddu. «Certo - spiega - sarà possibile agire in questo modo quando avremo un numero di tamponi adeguato allo scopo, per il momento non è così». Nel fabbisogno della Regione trasmesso alla Protezione civile nazionale sono compresi, tra gli altri dispositivi richiesti, sessantamila tamponi.