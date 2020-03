Coronavirus, salgono a 121 contagiati in Sardegna

CAGLIARI. Ancora una giornata in trincea sul fronte coronavirus in Sardegna. Arrivano ancora casi di contagiati nel personale sanitario a Cagliari. Così è necessario aggiornare il conteggio che ora, secondo le ultime informazioni diramate dall'ufficio stampa della Regione, in stretto contatto con l'unità di crisi porta il computo toale a 121 (compresi i due pazienti deceduti, uno a Cagliari e uno a Sassari.

Il dato territoriale aggiornato alle 17.30 di oggi 17 marzo rileva 31 casi accertati Covid+ nella Città Metropolitana di Cagliari (+7 rispetto all'ultimo aggiornamento di ieri), 5 nel Sud Sardegna, 2 a Oristano, 20 (+1) a Nuoro e 63 (+6) a Sassari.