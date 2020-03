Coronavirus: in Sardegna 21 nuovi contagi e tre morti

CAGLIARI. In Sardegna si sono registrati 21 nuovi casi di contagio da coronavirus. I dati sono forniti dalla Protezione civile nell'aggiornamento quotidiano. I casi sono saliti dunque a 442. Nella giornata odierna ci sono stati anche tre decessi, che portano i morti da Covid-19 nell'isola a 18.

In totale nell’Isola sono stati eseguiti 3.019 test, 20 dei quali in corso d'accertamento. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 101, di cui 19 in terapia intensiva, mentre 311 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 7 pazienti guariti, più altri 5 guariti clinicamente. Salgono a diciotto i decessi. Sul territorio, dei 442 casi positivi complessivamente accertati, 74 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+10 rispetto all'ultimo aggiornamento), 17 (+2) nel Sud Sardegna, 7 a Oristano, 26 a Nuoro, 318 (+9) a Sassari.

Ancora in calo in Italia il numero dei nuovi contagiati, un trend che continua ormai da 4 giorni. I tamponi positivi sono stati nella giornata odierna 3491 contro i 3612 di ieri. In calo, ma sempre molto alto, il numero dei decessi: oggi 683 contro i 743 di ieri. Infine sono 1036 le persone guarite.