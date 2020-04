Raccolta fondi Dinamo-Nuova-Banco; consegnati i due respiratori

SASSARI. Sono già stati consegnati al reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Sassari i due respiratori acquistati con le donazioni della raccolta fondi della Fondazione Dinamo con la Nuova Sardegna e il Banco di Sardegna. Una gara di solidarietà che è arrivata a quota 650mila euro. Ma per vedere quei piccoli e grandi bonifici trasformati in atti concreti non c’è stato bisogno di attendere la fine della raccolta, che, visto il prolungarsi della emergenza, va avanti. Ieri mattina i due macchinari sono stati consegnati ai medici del reparto di Cardiologia. Nei prossimi giorni arriveranno anche le 200mila mascherine che saranno distribuite in base alle esigenze segnalate dalla prefettura. E anche l’ecografo polmonare richiesto dal Pronto soccorso. Ma non solo. Dopo avere acquistato 300 agnelli Igp dal Consorzio di tutela che verranno donati dal Comune a 300 famiglie di Sassari, con i soldi della raccolta fondi è stato acquistato da Mondo X, l’associazione di Padre Morittu, tutto il formaggio in stoccaggio che sarà donato alla Caritas.Insomma, la raccolta fondi di Dinamo, Nuova e Banco ha colto nel segno. Ma il perdurare dell’emergenza sanitaria, diventata anche un’emergenza economica e alimentare, mostra come ancora ci sia bisogno di solidarietà. La Fondazione ricorda che chiunque voglia fare un versamento potrà fare un bonifico alla Fondazione Dinamo tramite ibancausale “Emergenza Covid-19 donazione” (BIC BPMOIT22XXX). In alternativa è possibile versare alla Fondazione Dinamo la cifra desiderata, attraverso l’e-commerce biancoblu www.dinamostore.it. Ogni giorno saranno estratti due donatori che avranno la possibilità di fare una videochiamata social con uno tra i 12 giocatori della Dinamo Banco di Sardegna o uno dei testimonial (Elisabetta Canalis, Geppi Cucciari, Melissa Satta e Filippo Tortu). Ora c’è anche un numero di telefono della Fondazione Dinamo: +39.342.032.0399