Coronavirus, 15 nuovi contagi e un decesso nell'isola

SASSARI. Sono 15 i nuovi casi positivi di covid 19 in Sardegna. Nell'isola si è registrato anche un nuovo decesso, è morto un ottantenne di Cagliari. Per quanto riguarda la suddivisione per territori a Cagliari 6 nuovi contagi che portano il totale a 197, nessun caso nel sud Sardegna che resta con 84 casi, 1 nuovo contagio a Oristano con il totale che arriva a 35, nessun nuovo contagio a Nuoro con la somma ferma a 67 e, infine, 8 contagi nel nord Sardegna (Sassarese e Gallura) per un totale di 745 persone che hanno contratto il virus.

Con questi dati aggiornati dalla Protezione civile, il totale di contagiati da coronavirus in Sardegna è di 1128, mentre i deceduti sono arrivati a quota 74.