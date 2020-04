Test anticorpali nell'isola: via dalla prossima settimana in 4 centri

CAGLIARI. I test anticorpali dell'indagine epidemiologica che prenderà il via la prossima settimana in Sardegna saranno fatti in quattro piattaforme individuate a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Lo ha detto il presidente della Regione sarda Christian Solinas, precisando che una quinta piattaforma potrebbe essere attiva anche in Gallura.

«L'indagine, della quale parleranno meglio la prossima settimana i componenti del comitato scientifico - ha ribadito Solinas - riguarderà l'intero territorio regionale con campionature a partire dai paesi risultati sinora immuni nella nostra Regione.

Al momento sono ben 250 i centri della Sardegna che risultano non aver registrato alcun caso di contagio da coronavirus, cioè il 66,5 dei paesi dell'isola. In altri 88 comuni si sono avuti numri molto bassi: da 1 a 4 casi di covid accertati.