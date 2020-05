Coronavirus in Sardegna, Solinas ribadisce: le spiagge per ora restano chiuse

CAGLIARI. Si è tenuta la videoconferenza con i giornalisti del presidente della Regione Christian Solinas. Oggi 4 maggio prima giornata della Fase 2 nell'isola, il presidente ha chiarito che non si può andare in spiaggia, non si può fare il bagno né passeggiare. Sono in corso di stesura le linee guida per regolare l'accesso al mare da parte dei bagnanti e nell'attesa le spiagge non sono frequentabili.

Situazione sanitaria. Il dato totale dei casi di positività dall'inizio dell'emergenza è di 1.317. 553 persone sono in isolamento domiciliare, meno 34 rispetto a ieri. Il 64 per cento dei positivi è stato registrato a Sassari.

La curva dei contagi rispetto al picco di 914 casi del 14 aprile oggi, col dato di 653, conferma che il trend è in discesa.

La ripartizione dei casi. Tra i comuni 245 sono immuni, 93 comuni hanno registrato da 1 e 4 casi, 10 comuni tra 10 e 19 casi, 2 comuni tra 50 e 93 casi, un solo comune ha avuto più di 200 casi diagnosticati.

Per quanto riguarda la tipologia dei contagi: i positivi sono per il 76,6 tra la popolazione generale, i sanitari positivi rappresentano il 24 per cento. Contagi in ospedale 119 persone, in rsa 93 persone, i numeri assoluti danno l'idea del contenimento che c'è stato in Sardegna.

Operatori sanitari: 70,9 per cento in ospedale, 5,6 per cento rsa, il 6,5 per cento non è stato in grado di indicare il luogo di contagio.

A Sassari 117 contagi di sanitari sono avvenuti in ospedale, a Nuoro 7 operatori sanitari contagiati in casa di riposo, a Lanusei non si registra alcuna circolazione del virus tra i sanitari, a Oristano 2 in ospedale e due in altri luoghi. Nel Medio Campidano 7 in casa di riposo e 2 altri luoghi. Nel Sulcis solo 1 operatore sanitario positivo in "altri luoghi". Cagliari: 1 operatore è stato contagiato casa riposo, 31 in ospedale.

In Sardegna c'è un alto tasso di cure a domicilio, è la formula scelta dal sistema regionale. Dal 9 di aprile la curva dei guariti è sempre al di sopra della curva dei deceduti e dei positivi. Le vittime sono purtroppo 119.

Sulle ordinanze. Mascherine nei parchi, come stabilisce il Dpcm, non per i bambini sotto i 6 anni? Per i piccoli, se c'è rispetto distanze, non c'è bisogno di indossare la mascherina.

Accesso alle spiagge: niente bagni o passeggiate? Con l'ordinanza 20 sulla prima riapertura, che sarà progressiva, in assenza di linee guida, le spiagge restano interdette perché se ancora non ci sono le modalità di accesso alla balneazione si creano problemi anche sotto l'aspetto dei controlli. E' in fase di studio un protocollo da adottare prima possibile.

L'autocertificazione serve ancora: per dimostrare che lo spostamento è coerente con le regole date. Ci deve essere una ordinata fase 2. Si spera che presto si torni alla nuova normalità, senza documenti.

Legge salva-imprese: il bando per il turismo ha già esaurito la disponibilità in due giorni perché le misure sono state ritenute convenienti dal mondo delle imprese. Il Sole 24 ore dice che la Sardegna è la prima in Italia per stanziamenti pro capite e per le imprese. La legge che si va a proporre prevede ulteriori strumenti, è stata approvata la bozza di accordo per un fondo di 200 milioni di euro per i prestiti alle imprese con tempi di ammortamento lunghi e con interessi zero. Anche per chi non è ordinariamente bancabile. La legge sta cercando di dare una cornice ampia per aiuti non solo in emergenza ma anche per la ripresa.

L'ordinanza 20 sarà impugnata? Solinas ritiene che sia una disposizione solida, col ministro Boccia c'è un ottimo rapporto istituzionale, verrà in Sardegna a breve per affrontare il tema del riverbero economico sui bilanci delle regioni a statuto speciale rispetto al lockdown.

Caroprezzi segnalato dalle famiglie: in molte realtà si lucra in modo eccessivo perché si approfitta del momento di difficoltà. Vengono annunciati controlli intensi, le prefetture si stanno attivando.