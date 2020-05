Coronavirus, Sardegna isola felice: da cinque giorni senza vittime e record di guariti: +45

SASSARI. Cinque giorni senza vittime, un altro piccolo passo avanti che fa ben sperare. Il numero di decessi resta fermo a 119, mentre sale leggermente quello dei positivi: erano 1319 e sono diventati 1324, con cinque nuovi nel Nord Sardegna, il territorio più colpito. È evidente che il virus non è scomparso ma conforta che i 5 contagi rilevati ieri siano gli unici sui 1098 tamponi eseguiti – 1 in meno rispetto a mercoledì – uno dei numeri più alti da quando è iniziata l’emergenza: siamo lontani dai circa 2000 al giorno annunciati settimane fa dall’assessore alla Sanità Nieddu e vivamente consigliati dagli esperti per avere una fotografia il più accurata possibile della diffusione del contagio, ma il cambio di passo compiuti sui test appare evidente. In totale in Sardegna dai primi giorni di marzo sono stati eseguiti 31.064 test, di cui 29.740 sono risultati negativi. Ad aumentare oltre al numero di tamponi è l’altro che fa ben sperare: i pazienti guariti sono 622, complessivamente 45 in più in 24 ore e di questi 119 sono guariti clinicamente. Il balzo in avanti è notevolissimo: nelle ultime 24 ore il numero dei guariti è oltre il doppio rispetto al giorno precedente.

