Coronavirus in Sardegna, spesa in altri Comuni: via libera della Regione

SASSARI. Sì alla spesa in un comune diverso da quello di residenza: la Regione dà il via libera con una circolare esplicativa che dopo settimane di attesa dà una risposta che soddisfa in particolare le esigenze di chi abita in centri molto piccoli. Ora c’è una alternativa alla spesa obbligatoria nel negozio di paese dall’offerta limitata e dai prezzi spesso alti rispetto a quelli dei discount. Sarà possibile inoltre pernottare nelle seconde case per l'attività di manutenzione.

