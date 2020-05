Coronavirus, da oggi 14 maggio in Sardegna riaprono negozi, parrucchieri ed estetisti

CAGLIARI. L'ordinanza è arrivata a tarda sera: da stamani 14 maggio riaprono tutti i negozi, i parrucchieri, gli estetisti, i tatuatori.

Il presidente della Regione Christian Solinas durante la videoconferenza con i giornalisti di ieri 13 maggio aveva annunciato che, dato l'indice di contagio basso registrato nell'isola e l'assenza di contagi in numerosi comuni dell'isola, avrebbe autorizzato le riaperture che ancora molti sindaci non avevano ritenuto utile riavviare. Si trattava di anticipazioni sulle aperture che già alcuni giorni fa si pensavano possibili per il 18 maggio vista la discesa costante dei casi di contagio.

Nell'ordinanza si fa salva comunque un eventuale decisione diversa dei sindaci che decidessero di non voler riaprire, ma dovranno emanare un provvedimento per questo.