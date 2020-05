Raccolta fondi Dinamo-Nuova a quota 750mila euro: IBAN IT41J 01015 17200 0000 70314705

SASSARI. Si intravede l’uscita dal tunnel dell’emergenza Covid anche se resta immutato l’appello a mantenere la massima prudenza e proprio per questo prosegue senza soste la raccolta di fondi organizzata dalla Fondazione Dinamo in partnership con la Nuova Sardegna e il Banco di Sardegna. L’iniziativa, che mira ad aiutare le strutture sanitarie sarde messe duramente alla prova negli ultimi mesi, ha raggiunto un nuovo traguardo: sono 750mila gli euro raccolti e l’intenzione è quella di proseguire in quanto – fa sapere il presidente della Dinamo basket Stefano Sardara – l’obiettivo è ora sostenere gli ospedali anche nella fase del dopo-Covid, che si prevede non meno impegnativa della precedente.Con le ultime donazioni arrivate nel conto corrente della Fondazione è stato possibile acquistare un ecocardiografo consegnato al reparto di Rianimazione all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Donata al laboratorio di microbiologia e virologia dell'Aou di Sassari una cappa di biosicurezza che si aggiunge a quelle già in uso al laboratorio e che consente ai tecnici di proseguire l'attività in sicurezza durante le analisi dei campioni; quindi kit per effettuare analisi per 4mila tamponi. Due regali particolarmente graditi per la struttura guidata dal professor Salvatore Rubino che, in qualità di laboratorio di riferimento regionale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria ha svolto un ruolo chiave nell’identificazione del coronavirus Cov-2.È possibile contribuire alla raccolta attraverso un bonifico alla Fondazione Dinamo tramite Iban(causale “Emergenza Covid-19 donazione”, BIC BPMOIT22XXX. Oppure è possibile versare alla Fondazione Dinamo la cifra desiderata, attraverso l’e-commerce biancoblù www.dinamostore.it. C’è poi il numero della Fondazione Dinamo 3420320399. Per i partecipanti c’è la possibilità di essere sorteggiati per una videochat con i testimonial Elisabetta Canalis, Geppi Cucciari, Melissa Satta e Filippo Tortu, che hanno lanciato l’iniziativa con entusiasmo e simpatia. Questa settimana che va a iniziare saranno consegnate le tredici canotte da gara della Dinamo autografate e assegnate ogni settimana a donatori estratti a sorte. Previste anceh estrazioni di biglietti per le gare del quintetto sassarese nella prossima stagione. La cifra davvero importante sinora raggiunta dimostra che nelle difficoltà non viene meno la generosità dei sardi e delle aziende dell’isola, un bel segnale di speranza per ricominciare nel modo migliore.