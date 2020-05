Sardegna, contrordine: sì ai bagni al mare ma a distanza

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAG - "Le spiagge in Sardegna sono aperte e si può fare anche il bagno". Lo dichiara all'ANSA l'assessore degli Enti locali e del demanio Quirico Sanna. Ovviamente, spiega, "si dovrà mantenere il distanziamento sociale anche in acqua". Comunque, "arriverà una precisazione oggi stesso dallo stesso presidente della Regione". Ieri, in riferimento all'ordinanza sulle riaperture, sia il governatore Christian Solinas che l'assessore avevano sostenuto che il via libera all'accesso negli arenili non era da estendere alla balneazione. Ora, dice Sanna, "a seguito di un confronto con le altre Regioni balneari siamo arrivati alla conclusione che il bagno si può fare, ma - ribadisce - mantenendo la distanza sociale anche in acqua". E' possibile che la novità venga precisata attraverso una circolare.

