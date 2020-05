La Nuova @ Scuola, videoforum degli studenti con Paolo Apeddu direttore della centrale di Fiume Santo

SASSARI. Una nuova settimana di incontri online con il progetto La Nuova@Scuola è pronta a partire. Il format immaginato in questo fine anno scolastico post lockdown funziona: incontri virtuali trasmessi in diretta sulla pagina facebook ufficiale della Nuova Sardegna. Importanti i numeri legati alle visualizzazioni che, in riferimento ai primi tre video trasmessi, viaggiano spediti sopra quota 8mila con punte da oltre 10mila. Il tutto accade alla presenza del partner, di un giornalista del quotidiano, dei giovani cronisti della redazione dei ragazzi di Daniela Scano e degli studenti degli istituti superiori dell'Isola aderenti al progetto.

Tutti sono stati invitati a partecipare, a vivere un'opportunità di informazione, di formazione e crescita soprattutto in prospettiva futura e professionale. Dopo gli incontri con il direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese e il titolare dell'azienda Character Antonello Fadda, venerdì scorso è stato Pierluigi Pinna (uno dei fondatori dell'azienda Abinsula) a mettersi a disposizione e confrontarsi con i suoi giovani interlocutori.

“Abinsula è nata dalla voglia di dimostrare che anche in Sardegna è possibile innovare e fare impresa. Non bisogna mai smettere di credere nelle nostre idee – ha detto Pierluigi Pinna nel corso del video forum -. L'obiettivo è cercare di dare un contributo alla creazione di una industria digitale che abbia radici stabili in Sardegna. L'isola è terreno fertile per l’innovazione”. Parole che hanno colpito i ragazzi, aprendo loro uno scenario fatto di studio impegno e sacrifici, ma anche di opportunità da cogliere e di fiducia.

“La Nuova@Scuola serve esattamente a questo – spiega la capo redattrice Daniela Scano -. Serve a mettere in contatto giovani pronti ad affacciarsi alla vita professionale con protagonisti del mondo del lavoro che difficilmente, altrimenti, sarebbe possibile incontrare in un pomeriggio di maggio per un prezioso scambio di opinioni ed esperienze”.

Martedì 26 giugno si riparte: ospite della room sarà il direttore della centrale di Fiume Santo (EP Produzione) Paolo Appeddu. Mercoledì 27 spazio al presidente Coldiretti Sardegna Battista Cualbu mentre giovedì sarà la volta di Elena Bilardi, Sales Account area passeggeri di Grimaldi Lines. L'ultima settimana di appuntamenti si chiuderà poi con Consorzio Pecorino Romano e Tiscali.