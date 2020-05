Grimaldi Lines, i ragazzi della Nuova @ Scuola intervistano Elena Bilardi

SASSARI. Stasera alle 16 nella virtual room del progetto La Nuova@Scuola si parlerà di trasporti. Di lavoro. E di turismo. Temi importanti, declinati grazie all'interazione fra la capo redattrice del giornale Daniela Scano, i giovani cronisti della redazione dei ragazzi e gli studenti delle scuole dell'Isola coinvolte nell'iniziativa. Gradita ospite del sesto appuntamento con il format online lanciato da La Nuova Sardegna sarà Elena Bilardi, Sales Account area passeggeri di Grimaldi Lines, uno dei preziosi partner protagonisti del progetto.

L'idea nasce dall'esigenza di dare un segnale in quest'ultimo scorcio di anno scolastico e offrire una ulteriore possibilità di scambio e confronto fra mondo della scuola e mondo del lavoro, dimensioni parallele e comunicanti messe in connessione grazie all'informazione. Il lockdown e la conseguente chiusura degli istituti scolastici hanno modificato le modalità d'approccio – ora interamente online – ma non la mission del progetto. Gli incontri con Banco di Sardegna, Character, Abinsula, EP Produzione e Coldiretti hanno stimolato la curiosità degli studenti e generato riscontri importanti, certificati dalle migliaia di visualizzazioni dei contenuti realizzati sulla piattaforma StreamYard e proposti sulla pagina Facebook ufficiale La Nuova Sardegna. Si riparte lunedì 1 giugno 2020 con il Consorzio Pecorino Romano. Il 3 giugno sarà la volta di Aspal (Agenzia regionale per il lavoro). Poi spazio a Tiscali e Saras. (giovanni dessole)