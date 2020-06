Fase 3, ritorno alla normalità per i trasporti pubblici in Sardegna

CAGLIARI. In Sardegna è ripristinata la programmazione ordinaria dei servizi di linea e non del trasporto pubblico locale su gomma, fatta eccezione per quelli scolastici. Lo prevede l'ultima ordinanza adottata dal presidente della Regione Christian Solinas, la numero 28. Secondo il provvedimento emanato ieri a tarda sera, per i servizi a frequenza che ricadono in ambito urbano, le aziende di trasporto «avranno cura» di rimodulare la produzione giornaliera a vantaggio dei servizi con più alta frequentazione. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale ferroviario su rete nazionale (RFI), è prorogato fino al 12 giugno l'orario dei servizi attualmente in vigore. Dal 13 giugno è ripristinata la programmazione ordinaria estiva. Quanto al trasporto pubblico locale ferroviario su rete a scartamento ridotto è disposto il ripristino della programmazione ordinaria ad esclusione dei servizi a frequentazione prevalentemente scolastica. Ritorno alla normalità anche per le metropolitane leggere. (ANSA)