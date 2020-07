Sono due migranti i nuovi contagiati dal covid nell'isola

CAGLIARI. Sono due migranti algerini gli ultimi risultati positivi al Covid-19 in Sardegna. Salgono così a quattro gli extracomunitari contagiati nel centro di prima accoglienza di Monastir, dove si trovavano già in isolamento dopo gli sbarchi diretti dall'Algeria alle coste del sud dell'Isola. Arrivi massicci, oltre 100, avvenuti negli ultimi giorni e favoriti dalle buone condizioni meteo-marine.

Sindaci in allarme per il rischio di diffusione del contagio e polemiche a livello politico con il centrodestra all'attacco del Governo, accusato di non fare nulla per bloccare la rotta Algeria- Sardegna. Tutti i migranti sbarcati erano stati subito messi in quarantena nel centro di accoglienza alle porte di Cagliari e sottoposti a tampone: oggi la conferma di altri due positivi.