Scuole, come riaprirle nell'era Covid: in Sardegna arriva la viceministra dell'istruzione

CAGLIARI. La viceministra dell'istruzione Anna Ascani il 29 luglio sarà in Sardegna per fare il punto sulla riapertura delle scuole anche nell'isola. Lo ha annunciato il direttore scolastico regionale, Francesco Feliziani, nel corso di un forum sul web organizzato proprio per mettere a confronto dirigenti, amministratori locali, Regione e docenti sulla ripresa a settembre.

Ascani incontrerà il tavolo regionale sulla scuola che comprende anche le organizzazioni sindacali. Sono stati proprio i sindacati, nel corso dell'incontro, a sollevare i maggiori problemi su spazi, personale e trasporti in linea con quanto emerso dai vertici nazionali di Cgil, Cisl e Uil.

Da parte della direzione scolastica regionale è arrivata la rassicurazione che tutte le componenti, dall'Usr ai dirigenti, sono al lavoro per la ripresa. (Ansa).