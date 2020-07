Un Grande Fratello vigila su 370 comuni sardi, le telecamere messe in rete

Firmato il protocollo per la videosorveglianza. Gli obiettivi: sicurezza e prevenzione

CAGLIARI. Ventiquattr’ore su ventiquattro, 370 Comuni videosorvegliati attraverso un «nodo centralizzato» a disposizione di carabinieri e polizia in tempo reale: è un «grande fratello», ma stavolta in nome della sicurezza. Della sicurezza partecipata, com’è scritto nelle prime righe del protocollo firmato dal prefetto di Cagliari, Bruno Corda, e dall’assessora agli affari generali Valeria Satta. Prima in assoluto fra le regioni, la Sardegna sarà controllata grazie a una capillare piattaforma telematica, ribattezzata il «supervisore delle reti». (u.a.)

