Cantieri stradali sardi rallentati dal Covid, ecco i lotti conclusi entro il 2020

Un tratto della Sassari Olbia, un altro sulla 195 per Pula e un altro ancora è il nuovo svincolo per Bauladu sulla Carlo Felice

CAGLIARI. Sono tre le infrastrutture viarie che vedranno la luce entro il 2020, secondo le previsioni dell'Anas. Si tratta dei lotti 5 e 6 della nuova Sassari-Olbia che si estendono per circa 17 chilometri tra i comuni di Berchidda e Monti, di 5 chilometri del lotto 3 della nuova statale 195 tra Sarroch e Pula e del nuovo svincolo di Bauladu sulla 131 «Carlo Felice». Tutti i lavori hanno subito forti rallentamenti a causa dell'emergenza Covid, ma ora le imprese hanno ricominciato a lavorare a pieno ritmo e sono riprese le progettazioni. Sulla nuova strada a quattro corsie Sassari- Olbia sono già aperti al traffico 43 km sugli 80 previsti per un totale di 6 lotti su 10 già conclusi nuova strada a quattro corsie, che diventeranno oltre 60 nel corso 2020. Dopo il fallimento di due imprese, il lotto 2 - 12 km tra Ardara e Ozieri - potrà essere concluso entro la seconda parte del 2021, mentre riprenderanno a breve i lavori del lotto 4, 10 km tra Oschiri e Berchidda.

Discorso a parte per la Sassari- Alghero la SS 291 Var parzialmente già realizzata fino a Olmedo (lotti 2 e 3). Il primo lotto completa l'itinerario a 4 corsie da Sassari ad Alghero, ed ha una estensione di circa 4,4 km a 4 corsie; il 4/o lotto, invece, è relativo alla bretella per il collegamento all'aeroporto Fertilia, con un estensione di circa 3,2 km di nuovo viabilità a due corsie. Mentre è in dirittura d'arrivo il tratto tra Sarroch e Pula della nuova statale 195, nel lotto 1, che si estende da Capoterra a Sarroch per circa 8 km, si è arrivati a circa il 40% del totale delle lavorazioni effettuate. L'intera opera a 4 corsie sarà aperta al traffico nella prima parte del 2022.

Sono ripresi solo il 21 luglio scorso, invece, i lavori del lotto 1.1 della nuova Orientale Sarda 125 nel tratto che precede l'abitato di Tertenia. A seguito del ritrovamento di beni archeologici è stata predisposta una variante per circa un chilometro. Per il lotto 1.2 - San Giorgio si sta andando verso la progettazione definitiva per l'acquisizione dei pareri in Conferenza dei Servizi, che prevedono la bonifica dagli ordigni bellici e i saggi archeologici, mentre nel lotto 4.2 poco prima di Tortolì, in seguito alla rescissione contrattuale, Anas ha avviato la rivisitazione del progetto esecutivo e sta valutando l'istanza di subentro presentata da una delle aziende che aveva partecipato alla gara.

Sulla statale 131 si prosegue con i lavori di eliminazione dei nodi critici nell'ambito di un progetto di tre lotti del valore di 35 milioni di euro ciascuno e prevedono la realizzazione di 6 nuovi svincoli e la messa in sicurezza di ulteriori 21.Oltre al nuovo svincolo di Bauladu che dovrebbe vedere la luce già quest'anno i cantieri sono aperti a Bonorva e Torralba,, dove però deve essere completata il progetto esecutivo. (Ansa/Fabrizio Fois).