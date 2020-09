La Nuova in edicola il 19 settembre: fari sulla due giorni elettorale e sul Covid

Sulla Nuova Sardegna in edicola il 19 settembre in primo piano la chiamata alle urne di domenica 20 e lunedì 21 settembre. Spazio sia alle ragioni del sì e del no nel referendum che dovrebbe confermare e respingere il taglio dei parlamentari sia alla Camera che al Senato, che a quelle dei quattro candidati nelle suppletive del nord Sardegna per un posto a palazzo Madama.

Sempre in evidenza gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Covid che oggi ha subito una impennata con 66 nuovi contagi nell'isola.

Per la cronaca, da Olbia l'approfondimento sulla denuncia di una dirigente del Comune di Olbia nei confronti di Nizzi, accusato di violenza sessuale, e la difesa del sindaco della città gallurese.

In cultura un articolo su una interessante mostra fotografica ospitata da Palau in cui l'attenzione del fotoreporter è puntata sulle minoranze del mondo.

Lo sport: marcia di avvicinamento del Cagliari verso la sfida che apre il campionato contro il Sassuolo aspettando Godin.