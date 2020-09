La Nuova Sardegna in edicola il 20 settembre: tutti i dettagli della visita di Mattarella e del voto per le suppletive

Sulla Nuova in edicola il 20 settembre un'ampia rassegna delle problematiche generate dal Covid e sulle possibili soluzioni.

In evidenza i dettagli della visita a Sassari del presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 24 settembre e una carrellata sul voto per le suppletive del Senato del collegio nord Sardegna con le istruzioni su dove e come si vota.

Nelle cronache la toccante storia di una donna di Uri malata di Sla e ormai allettata a casa da un anno e mezzo, che, grazie ai volontari dell'Avis Uri, ha potuto rivedere il mare di Alghero dove ha trascorso tante bellissime estati.