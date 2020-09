Suppletive, a Sassari testa a testa tra Corda e Doria

Il candidato del centrodestra risulta in vantaggio ad Alghero, Porto Torres, Olbia, Arzachena, Ozieri

SASSARI. Un inatteso testa a testa nella città di Sassari, in controtendenza rispetto a quel che sta accadendo nel resto del collegio, tiene ancora in piedi il duello tra Lorenzo Corda, candidato di M5s, Pd, Leu, Progressisti, Centro Democratico e Demos, e Carlo Doria sostenuto da Psd'Az, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Udc, Riformatori, Cambiamo e Sardegna 2020 per il seggio vacante del Senato dopo la morte di Vittoria Bogo Deledda del M5s..

Doria al momento risulta in vantaggio a Olbia, Alghero, Porto Torres, Arzachena e Ozieri. (ANSA).