Vaticano: arrestata Cecilia Marogna, la manager del cardinale Becciu

SASSARI. Cecilia Marogna, la manager sarda del cardinale Becciu, è stata arrestata a Milano dalla Guardia di Finanza, con un mandato di cattura internazionale emesso dall'Interpol. A darne notizia, nella serata di oggi, martedì 13, l'agenzia Adnkronos, e poi i principali siti di informazione.

«Nel mirino degli inquirenti vaticani sarebbero finiti, come rivelato da un'inchiesta delle Iene, bonifici per mezzo milione di euro ricevuti dalla Santa Sede per operazioni segrete umanitarie in Asia e Africa, e finiti, quasi per la metà, nell’acquisto di borsette, cosmetici e altri beni di lusso - si legge sul sito dell'Adnkronos -. Marogna, che sarebbe in possesso di una lettera firmata da Becciu che la accredita come persona di sua fiducia, avrebbe ricevuto il denaro in diverse tranche tra il dicembre 2018 e il luglio 2019 sul conto corrente della Logsic d.o.o., la società, con sede a Lubiana, di cui è amministratrice. Versamenti tutti con causale "contributo per missione umanitaria". Di quei circa 500mila euro, però, quasi 200mila sarebbero stati spesi in vestiti, ristoranti e lussuosi accessori (tra l'altro 12mila euro da poltrona Frau, 2.200 da Prada, 1.400 da Tod's, 8mila da Chanel)».