Coronavirus in Sardegna, hotel per positivi: in 10 rispondono al bando dell'Ats

CAGLIARI, 21 OTT - Sono una decina gli hotel che hanno risposto all'ultimo avviso pubblicato da Ats Sardegna, e scaduto ieri a mezzanotte, per reperire strutture nell'Isola dove ospitare fino alla guarigione i pazienti positivi al Covid 19, e i loro contatti stretti, che non possono osservare l'isolamento nelle proprie abitazioni. L'allestimento dei Covid Hotel è quindi funzionale a far diminuire la pressione sugli ospedali, che aumenta di giorno in giorno con la salita della curva dei contagi. Le strutture, si legge nel bando, «dovranno essere immediatamente disponibili e dislocate in tutto il territorio regionale». Al sistema sanitario regionale ogni posto letto costerà 66 euro a notte. Il precedente bando dell'azienda per la tutela della salute era andato deserto. (ANSA)