La vignetta di Gef: Quartu, il candidato offre il tampone

QUARTU. Screening sierologici anti-Covid gratuiti al gazebo elettorale. L'invito per oggi 22 ottobre dalle 9 alle 16 è rivolto a tutti i cittadini over 65 anni. Succede a Quartu, dove il 25 e il 26 ottobre sono in programma le elezioni comunali. Ad annunciare l'iniziativa su Facebook è l candidato sindaco del centrodestra Christian Stevelli. Dieci i gazebo - uno per ogni lista che lo sostiene - dove saranno somministrati i test. Iniziativa subito contestata dal centrosinistra.