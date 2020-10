Elezioni comunali in Sardegna:  affluenza definitiva al 59,53 per cento

CAGLIARI. Alle elezioni comunali di ieri 25 e oggi 26 ottobre in Sardegna, nei 156 comuni al voto l'affluenza è stata del 59,53 per cento. Si è registrato dunque un calo rispetto a 5 anni fa quando gli elettori che si erano recati alle urne erano stati il 64,86 per cento.

La percentuale più alta è stata raggiunta in provincia di Sassari, dove spicca a corsa elettorale a Porto Torres, con oltre il 71 per cento degli elettori che si sono recati alle urne. In provincia di Nuoro, con il capoluogo al voto, si è arrivati al 67,86. Poco più sotto in provincia di Oristano con il 67,65. Nel sud Sardegna hanno votato invece il 64,91 per cento degli elettori. Fanalino di coda la Città metropolitana di Cagliari (Quartu e Sestu al voto) con una percentuale bassissima: il 53,68 per cento