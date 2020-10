Trucco, abito e cerimonia per gli sposi: contest in diretta streaming per premiare i professionisti sardi

Il premio organizzato a Villasimius da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, per rispettare le ultime norme anti-Covid, da festa in presenza è stato trasformato in un evento on line con oltre 100 persone tra "giudici" e partecipanti collegate da tutto il mondo

CAGLIARI. Oltre 100 persone in diretta streaming vestiti in abiti dei novecenteschi “Titanic Style”. L’emergenza Covid non ha fermato la finale sarda dell’Italian Wedding Awards, l’Oscar dei matrimoni, il contest che ha incoronato le eccellenze regionali del professionisti dell’industria delle nozze: 15 campioni sardi, uno per le diverse categorie distinti per creatività, unicità e professionalità del settore dei fiori d’arancio (fotografi, make up, hair stylist e cake desinger) che andranno a sfidare, assieme alla sartoria Modolo di Orani vincitrice del premio nazionale lo scorso anno, i loro colleghi della penisola nella finale per il titolo nazionale che si terrà nel febbraio prossimo in Puglia.

La special night dell’ "Italian Wedding Awards Titanic 20.20 The New Start" si è tenuta sabato pomeriggio 24 ottobre nel suggestivo Museo del Mare di Casa Todde a Villasimius. Il rispetto delle misure anti Covid ha costretto gli organizzatori a rinunciare al Gran Galà e alla visita al Faro dell’Isola dei Cavoli a bordo del veliero, eventi rinviati alla prossima primavera. Ma le oltre 100 persone collegate contemporaneamente da tutto il mondo tra giurati e concorrenti, tutti rigorosamente in abiti dei primi decenni del secolo scorso (una rievocazione della tragedia della nave affondata nell’oceano Atlantico nel 1912), hanno comunque condiviso momenti di emozione, rimbalzati sul web grazie alle tante dirette sui principali social network. "La cerimonia - dichiarano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Executive Wedding, organizzatrici del contes - è stata un’occasione che il settore della wedding industry sarda ha sfruttato per ribadire la voglia di mettersi in gioco guardando con ottimismo al futuro. A volte accadono delle cose che non si è preparati ad affrontare, è impossibile cambiare gli avvenimenti, ma può cambiare il mindset, la prospettiva in cui guardarli e viverli. Noi abbiamo cambiato i piani ad ogni minuto, e il progetto si è modificato e adattato alle nuove direttive nazionali che cambiano giorno per giorno, senza arrenderci mai. E’ stato faticoso. Sono mancati gli abbracci, i sorrisi, i festeggiamenti, lo stare insieme, ma è stato bello lo stesso. Vogliamo ringraziare - aggiungono - le tante persone che hanno lottato con noi e che ci hanno accompagnato fino a qui. Ringraziamo il conduttore Anthony Peth che dall'alto della sua superba esperienza nelle tv nazionali, con grande professionalità e ironia ha saputo gestire le tante difficoltà di una diretta streaming, nuova anche per lui".

Gianluca Dessì sindaco di Villasimius: "Siamo contenti di aver ospitato questo grande evento che ha permesso di mettere in mostra le grandi professionalità che la Sardegna offre, talvolta sconosciute. Allo stesso momento il contest ha permesso di far conoscere il paese di Villasimius, seppur solo in maniera virtuale". Fabrizio Atzori, direttore dell'area marina protetta: "E' fondamentale sottolineare che anche l’unione tra uomo e natura deve essere visto come un matrimonio, tra rispetto e amore reciproco. Ho visto tante persone collegate in diretta, entusiaste durante l’evento di sabato. Sono sicuro che Villasimius potrà far innamorare non solo le coppie che intendono convolare a nozze nel nostro territorio, ma anche chi si occupa di organizzare, sotto tutti gli aspetti, i matrimoni".

Ed ecco i vincitori di Oggi Sposi & Italian Wedding Awards 2020 Titanic 20.20.

CATEGORIA ABITO DA SPOSA Elisabetta Delogu Bridal Designer (Sassari)

CATEGORIA ABITO DA SPOSO Sartoria Olimpic (Cagliari).

CATEGORIA LOCATION Villa La Belle Etoile ( Torre delle Stelle)

CATEGORIA WEDDING PLANNER Giuseppe Pinna (Porto Torres)

CATEGORIA GIOIELLERIA Iorio Diamanterie (Cagliari)

CATEGORIA LIVE MUSIC (parimerito) Ally Mc ( Cagliari) Susanna Carboni (Sassari)

CATEGORIA FLOWER DESIGNER Imprenta di Giuseppe Pinna (Porto Torres)

CATEGORIA ABITI DA CERIMONIA Dama Atelier (Cagliari)

CATEGORIA MAKE UP Sarah Alfonso (Alghero)

CATEGORIA HAIR STYLIST Claudia Tedde (Porto Torres)

CATEGORIA CAKE DESIGNER Leo Contis (Cagliari)

CATEGORIA CATERING Ilaria Vacca (Sassari)

CATEGORIA WEDDING PHOTOGRAPHI Francesca Zinchiri (Sorso)

CATEGORIA VIDEO MAKER Flavio Manca (Sorso)

CATEGORIA LUXURY CHARTER Deidda Marco (Portoscuso)