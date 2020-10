La Nuova Sardegna in edicola il 31 ottobre, le strategia della Regione contro il Covid

SASSARI. Sulla Nuova Sardegna del 31 ottobre i lettori troveranno nuovi approfondimenti sul tema della diffusione del coronavirus, con il numero di contagi che resta alto come pure quello delle vittime. In particolare si discute sulle strategie in campo per piegare la curva dei positivi e sull'ordinanza di Solinas che nelle intenzioni del governatore dovrebbe prolungare l'orario di apertura di bar e ristoranti e invece chiudere le scuole superiori portanto la "dad" al cento per cento.

Intanto continuano le proteste. Dopo Cagliari, che ha visto in piazza il mondo della cultura, ecco Sassari con la manifestazione contro l'ultimo Dpcm varato da Conte di tutti i titolari di attività e ancora i rappresentanti del mondo culturale riuniti per chiedere interventi rapidi e incisivi a sostegno.

Nelle altre pagine, spazio alla notizia di giudiziaria da Oristano con 58 indagati fra i pastori che bloccarono la Carlo Felice all'altezza del Nuraghe Losa nei giorni della feroce protesta per l'aumento del prezzo del latte.

Infine per lo sport, il Cagliari che scende in campo a Bologna per cercare di allungare la striscia positiva, mentre la Dinamo si prepara, con l'ombra del Covid, alla sfida di domenica a Sassari contro Varese.