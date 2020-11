Coronavirus in Sardegna, Nieddu apre ai sindaci e punta a chiudere le scuole

CAGLIARI. Nel giorno in cui l’assessore alla sanità, Mario Nieddu, apre ai sindaci, «Incontriamoci venerdì e riprendiamo a lavorare insieme», è però un’altra sua dichiarazione a conquistare la scena. «Mi sono permesso – le sue parole – di chiedere al Governo, a nome della Sardegna, la chiusura totale delle scuole. Non solo delle Superiori, ma anche di Medie ed Elementari». Perché? «Perché gli effetti del nuovo Dpcm non si vedono ancora e quindi servono più controlli a monte visto l’aumento dei contagi, anche se il nostro sistema sanitario ha retto e reggerà dopo aver aumentato fino a 1006 i posti letto Covid».

