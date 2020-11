Tre storie di violenze in famiglia nel Sassarese

SASSARI. Sulla Nuova Sardegna in edicola domani, domenica 15 novembre, due pagine dedicate all'emergenza Covid in Sardegna, con un focus sugli ospedali di Sassari e di Nuoro.



Nelle pagine di cronaca, tre storie di violenza in famiglia nel Sassarese

Nell'inserto culturale Diogene un servizio dedicato ai musei chiusi e un viaggio tra le rovine industriali di Sassari.